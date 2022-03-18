برنامج الغذاء العالمي يحذر من انهيار سلاسل الإمدادات في أوكرانيا

حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن سلاسل الإمدادات الغذائية في أوكرانيا تواجه خطر الانهيار بسبب الأعمال القتالية المتواصلة في أراضي هذا البلد.

وشدد منسق الحالات الطارئة الخاص بالأزمة الأوكرانية في برنامج الغذاء العالمي، ياكوب كيرن، اليوم الجمعة، وفقا لوكالة "رويترز"، على أن سلاسل الإمداد في أوكرانيا تنهار، مشيرا إلى تدمير جزء من البنى التحتية وخلو الكثير من محال ومستودعات الأغذية في هذا البلد.

كما أعرب المسؤول عن قلقه بخصوص الوضع في المدن المحاصرة مثل ماريوبول، قائلا إن احتياطيات الأغذية هناك تنقضي، وإن قوافل البرنامج لا تستطيع الوصول إلى هذه المدينة.

المصدر: "رويترز"