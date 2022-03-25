"سلة خبز أوروبا".. ورقة على منصة بايدن في بروكسل تثير تفاعلا

تم عبر "تويتر" تداول مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأول كان حول ورقة أمامه لأسماء صحفيين ممن سيستقبل منهم أسئلة والثاني تتضمن عبارة "روسيا وأوكرانيا سلة خبز أوروبا".

وعلق الأكاديمي السعودي، أحمد الفراج على مقطع الفيديو الذي أعاد نشره على "تويتر"، قائلا: "الإعلام الأمريكي الحرّ جدا جدا لا يرى في ذلك مشكلة.. بايدن يقرأ من ورقة أسماء الصحفيين الذي تم تحديدهم سلفا ليطرحوا أسئلة، ما يعني أنه تم إعداد الأسئلة والتدريب على الأجوبة سلفا.. لا أذكر أن هذا حدث مع أي رئيس أمريكي آخر".

الإعلام الأمريكي الحرّ جدا جدا لا يرى في ذلك مشكلة



بايدن يقرأ من ورقة أسماء الصحفيين الذي تم تحديدهم سلفا ليطرحوا أسئلة، ما يعني أنه تم إعداد الأسئلة والتدريب على الأجوبة سلفا



لا أذكر أن هذا حدث مع أي رئيس امريكي آخر https://t.co/7wk6l3Q95v — أحمد الفراج (@amhfarraj) March 24, 2022

وفي مقطع الفيديو الآخر تداول نشطاء تصريحات بايدن التي قال فيها: "فيما يتعلق بنقص الغذاء، سيكون هذا حقيقيا، ثمن هذه العقوبات (على روسيا) ليس فقط على روسيا بل على العديد من الدول أيضا من الدول الأوروبية وبلدنا أيضا"، مضيفا: ".. لأن روسيا وأوكرانيا تعتبران سلة الخبز بأوروبا فيما يتعلق بالقمح على سبيل المثال، عقدنا حديثا مطولا في قمة السبع مع كل من.. الولايات المتحدة التي تعتبر ثالث أكبر منتج للقمح بالعالم بالإضافة على كندا التي تعتبر أيضا منتجا رئيسيا وتحدثنا كيف يمكننا زيادة وتغطية نقص الغذاء بصورة سريعة".

⭕️ يهيئون مواطنيهم ومواطني العالم👆 لـ "النظام العالمي الجديد" الذي عناوينة الحرب النووية والأوبئة والمجاعات والعنف والفوضى في شوارع العالم:



بايدن: "فيما يتعلق بشح المواد الغذائية، سيكون ذلك واقعا حقيقيا".https://t.co/tJJ85AtABN — 🔴 Hasan Sari (@HasanSari7) March 24, 2022

المصدر: CNN