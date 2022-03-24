بايدن: حلف الناتو موحد اليوم أكثر من أي وقت

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "كان يراهن على انقسام حلف الناتو" حين بدأ العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأكد بايدن في بروكسل اليوم الخميس أن: "حلف شمال الأطلسي موحد اليوم أكثر من أي وقت" وقال إن بوتين "لم يعتقد أننا سنتمكن من الحفاظ على هذه الوحدة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي قبل المشاركة في قمة للاتحاد الأوروبي: "لقد حصل بوتين تماما على عكس ما كان يريده حين اجتاح أوكرانيا".

وتعهد بايدن أن "يرد حلف شمال الأطلسي في حال أمر الزعيم الروسي باستعمال أسلحة كيميائية في أوكرانيا" وقال "سنرد إذا استعملت، وطبيعة الرد ستعتمد على طبيعة الاستعمال".

وأكد بايدن أن "الإبقاء على العقوبات على روسيا لمدى طويل هو ما يؤلم"، معربا عن "أمله في ألا تساعد الصين موسكو في التخفيف من تأثير العقوبات الغربية".

وتابع "أعتقد أن الصين تدرك أن مستقبلها الاقتصادي يعتمد على علاقتها مع الغرب أكثر بكثير من علاقتها بروسيا وآمل ألا تنخرط في تخفيف أثر العقوبات المفروضة بعد غزو أوكرانيا".

كما أعلن أنه "يؤيد استبعاد روسيا من مجموعة العشرين" لكنه لفت إلى أن "القرار النهائي يعتمد على أعضاء هذه الهيئة الدولية".

واعتبر أنه "إذا لم توافق إندونيسيا (رئيسة مجموعة العشرين) والدول الأخرى، فعلينا أن نطلب تمكين أوكرانيا من حضور اجتماعات مجموعة العشرين".

المصدر: أ ف ب