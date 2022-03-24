موسكو: روسيا ستساعد في إعادة إعمار مدينة ماريوبول

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد الروسي أندريه تورتشاك، أن روسيا ستساعد في إعادة إعمار مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال خلال زيارة لمركز إقامة مؤقت في قرية فولودارسكوي في جمهورية دونيتسك، إن "المدينة تضررت بشدة نتيجة للقتال، ودمرت مئات المنازل أو أحرقت فيها".

وأضاف: "روسيا ستعيد بالتأكيد كل هذا.. الآن من المهم ضمان سلامة المواطنين، وإعادة التدفئة إلى المنازل المتضررة، وبعد انتهاء العملية الخاصة مباشرة، سيأتي بناؤونا إلى ماريوبول. دعونا نتحد جميعا".

وأعلن رئيس الشيشان الروسية رمضان قديروف تحرير قوات الشيشان في الجيش الروسي مبنى إدارة ماريوبول من المرتزقة، واستيلاء الجانب الروسي شبه الكامل على المدينة.

المصدر: RT