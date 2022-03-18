ضابط أوكراني سابق: تحرير ماريوبول أمر مهم وداعم لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

قال الضابط السابق في جهاز الأمن الأوكراني، فاسيلي بروزوروف، إن تحرير مدينة ماريوبول له معنى رمزي مهم ومفيد لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.



وقال الضابط: "سيتم تحرير ماريوبول بأي شكل من الأشكال ، فالعديد من الخطوط المختلفة مرتبطة بها، وليست فقط الخطوط العسكرية.. تحرير ماريوبول يفتح ممرا لوجستيا روستوف-أوديسا. في العهد السوفيتي، كان هناك طريق روستوف- إزمايل على طول الساحل بأكمله لبحر آزوف.. إذا تم تحرير ماريوبول وفتح هذا الطريق، فسيكون كل شيء من تاغانروغ إلى خيرسون تحت السيطرة، ما يسهل عبور قوافل المساعدات الإنسانية".

بالإضافة إلى ذلك ، فإن تحرير المدينة سيصبح عاملا سياسيا ونفسيا قويا، حسب اعتقاده: "لطالما كانت ماريوبول رمزا.. وتحريرها سيكون بمثابة ارتفاع هائل في الروح المعنوية للجمهوريتين لوغانسك ودونيتسك".





المصدر: نوفوستي