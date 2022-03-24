وارسو لا تستبعد طرد السفير الروسي لديها

لم يستبعد نائب وزير الخارجية البولندي، مارتشين بشيداتش، طرد السفير الروسي من وارسو.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في حديثه على الهواء مباشرة مع إذاعة "آر إم إف إف إم" RMF FM، حيث قال بشيداتس إن ذلك غير مطروح في الوقت الراهن، إلا أنه غير مستبعد في المستقبل، في ظل الظروف الحالية.

وكانت بولندا قد قامت بطرد 45 دبلوماسيا روسيا لاشتباهها في قيامهم بالتجسس. وصرح السفير الروسي لدى وارسو، سيرغي أندرييف، بأن تدهور العلاقات الروسية البولندية مستمر، وطرد الدبلوماسيين الروس سيؤدي إلى المضي قدما على هذا المسار إن لم يكن إلى قطع رسمي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

من جانبها علقت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على ذلك بأن الخارجية الروسية سوف "ترد بالشكل المناسب على تصرفات بولندا".

المصدر: نوفوستي