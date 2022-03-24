سيئول.. فتح طريق بحري مع روسيا لإجلاء المقيمين وسط تعليق الرحلات الجوية

فتحت سيئول وموسكو، طريقا بحريا مؤقتا بين البلدين لإجلاء الكوريين المقيمين في روسيا إلى وطنهم، بعد تعليق جميع الرحلات الجوية المباشرة.

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وقالت القنصلية العامة الكورية في فلاديفوستوك والجالية الكورية في منطقة بريمورسكي كراي وشركة دوون للشحن: "قررنا نقل الكوريين من فلاديفوستوك إلى البحر الشرقي بكوريا الجنوبية باستخدام سفينة "ايسترن دريم" التابعة لشركة دوون للشحن".

المصدر: يونهاب

من جهته، أشار رئيس مكتب دوون للشحن في فلاديفوستوك، لي دونغ-ميونغ لوكالة "يونهاب" للأنباء، إلى أنه تم الانتهاء من المشاورات مع السلطات الكورية والروسية لتشغيل الطريق من فلاديفوستوك إلى البحر الشرقي لنقل الكوريين المقيمين في روسيا إلى كوريا على متن سفينة "ايسترن دريم" في يوم 30 مارس.

وقال: "من المقرر أن تغادر السفينة فلاديفوستوك في الساعة 1:00 بعد ظهر يوم 30 مارس، وأن تصل إلى البحر الشرقي في الساعة 1:00 بعد ظهر اليوم التالي".

ويجب على ركاب السفينة اتباع إرشادات الحجر الصحي مثل تقديم شهادة اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل بنتيجة سلبية قبل السفر صالحة لمدة 48 ساعة من وقت المغادرة.

المصدر: "يونهاب"