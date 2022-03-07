 
مباشر
عاجل
موسكو: من المخطط إجراء لقاء بين لافروف ونظيره الأوكراني بحضور وزير خارجية تركيا في أنطاليا

كوريا الجنوبية تعلق تعاملاتها مع البنك المركزي الروسي

مال وأعمال

كوريا الجنوبية تعلق تعاملاتها مع البنك المركزي الروسي
Gettyimages.ru
المصرف المركزي الروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjlv

أعلنت سيئول، اليوم الاثنين، أنها قررت تعليق المعاملات مع البنك المركزي الروسي، في سياق سلسلة إجراءات اتخذتها ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
كوريا الجنوبية تحظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا
كوريا الجنوبية تحظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية، في بيان، إنها قررت تعليق المعاملات مع البنك المركزي الروسي لتنضم إلى التحرك العالمي لفرض عقوبات إضافية على موسكو.

ولفتت إلى أنها ستعلن التفاصيل في وقت لاحق بعد التشاور مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

ويأتي قرار كوريا الجنوبية في الوقت الذي أقدمت فيه الحكومات الغربية والمنظمات الرياضية الدولية وقائمة متزايدة من الشركات الكبرى بفرض عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وحظرت الولايات المتحدة التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وصناديق الثروة السيادية في 28 فبراير، كما أعلن الاتحاد الأوروبي في نفس اليوم عن عقوبات مماثلة.

كما أعلنت سيئول، أمس، أنها ستفرض قيودا على الصادرات من بيلاروس لدعمها العملية العسكرية في أوكرانيا، دون أن توضح بالتفصيل الإجراءات المحددة التي سيتم اتخاذها.

المصدر: AFP

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا