أعضاء من الكونغرس الأمريكي يحذرون من إزالة الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب

حذر 80 عضوا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في رسالة، إدارة الرئيس جو بايدن، من إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة "المنظمات الإرهابية".

وقال أعضاء الكونغرس إن "الحرس الثوري هو الداعم الرئيسي للجماعات الإرهابية في المنطقة، مثل حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن"، مؤكدين أن "الحرس الثوري يواصل مشاركته النشطة في العمليات الإرهابية والأعمال المزعزعة للاستقرار في المنطقة، خاصة ضد أحد أقرب حلفائنا؛ إسرائيل".

وتتهم الرسالة الحرس الثوري بـ"تعريض الديمقراطية والحرية حول العالم للخطر"، مؤكدة أن الموقعين عليها يعارضون بشدة شطبه من قائمة "المنظمات الإرهابية" وأي عمل من شأنه إضفاء الشرعية على أنشطتها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، أصدرا الأسبوع الماضي بيانا مشتركا دعيا فيه الحكومة الأمريكية إلى عدم إزالة الحرس الثوري من القائمة الأمريكية "للتنظيمات الإرهابية" خلال صفقة محتملة لإحياء الاتفاق النووي.

المصدر: i24 news