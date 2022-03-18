بينيت ولابيد يدعوان إلى عدم إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، إلى عدم إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، معتبرين أن هذه الخطوة هي استهزاء بالضحايا وشطب للواقع.

وقال بينيت ولابيد في بيان مشترك: "الحرس الثوري الإيراني هو حزب الله في لبنان، والجهاد الإسلامي في غزة، والحوثيون في اليمن، والميليشيات في العراق. وهو يقف خلف الهجمات التي استهدفت المواطنين والجنود الأمريكيين في كل أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك خلال العام الماضي. وهم الذين وقفوا خلف التخطيط لاغتيال بعض كبار موظفي الإدارة الأمريكية".

وأشارا إلى أن "الحرس الثوري لعب دورا في قتل مئات الآلاف من المدنيين السوريين، وهم يدمرون لبنان، ويمارسون القهر الفتاك بحق المواطنين الإيرانيين. ويقتلون اليهود لمجرد كونهم يهودا، والمسيحيين لمجرد كونهم مسيحيين، والمسلمين لأنهم لا يقبلون بالاستسلام لهم. وهم يشكلون جزءا رئيسيا لا يتجزأ من آلة القهر الفتاكة في إيران. وأيديهم ملطخة بدماء آلاف الإيرانيين وقهر روح المجتمع الإيراني".

وقد لعب الحرس الثوري دورًا في قتل مئات الآلاف من المدنيين السوريين، وهم يدمرون لبنان، ويمارسون القهر الفتاك بحق المواطنين الإيرانيين. ويقتلون اليهود لمجرد كونهم يهودًا، والمسيحيين لمجرد كونهم مسيحيين والمسلمين لأنهم لا يقبلون بالاستسلام لهم. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 18, 2022

واعتبرا أن "محاولة إلغاء تعريف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية هي عبارة عن الاستهزاء بالضحايا وشطب الواقع الموثق المدعوم بأدلة دامغة"، وشددا على أنه "يستحيل علينا التصديق بأن تعريف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية سيلغى مقابل التعهد بعدم استهداف الأمريكان".

إن محاولة إلغاء تعريف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية هي عبارة عن الاستهزاء بالضحايا وشطب الواقع الموثق المدعوم بأدلة دامغة. فيستحيل علينا التصديق بأن تعريف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية سيلغى مقابل "التعهد بعدم استهداف الأمريكان". — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 18, 2022

المصدر: RT