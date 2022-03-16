واشنطن تبحث صفقة لشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب

نقل موقع "أكسيوس" عن مصادره، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، مقابل التزام علني من إيران بوقف التصعيد في المنطقة.

وذكر الموقع الأمريكي أن "إحدى الأفكار التي تناقشها إدارة بايدن ستكون إعلانا عاما بأن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في إعادة تسمية الحرس الثوري الإيراني إذا لم تف إيران بتعهدها بوقف التصعيد في المنطقة".

وكشف مسؤولون إسرائيليون أن "إدارة بايدن أطلعت الحكومة الإسرائيلية على أنه يجري النظر في مثل هذه الاحتمالات لكنها شددت على أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات"، مشيرين إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تشعر بالقلق إزاء الفكرة ، وخصوصا لأن الولايات المتحدة لم تطلب التزامات محددة من إيران بعدم استهداف الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن تصنيف الحرس الثوري الإيراني"، مشددا على أنه "بغض النظر عن أي شيء، سيبقى الحرس الثوري الإيراني على قائمة منفصلة للإرهاب ويخضع لعقوبات عديدة، وستظل الولايات المتحدة تمتلك مجموعة من الأدوات لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".

وحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية، فإن "تصنيف الحرس الثوري الإيراني لا يرتبط ارتباطا مباشرا بالاتفاق النووي وأي قرار يتخذ سيشكل تفاهما ثنائيا منفصلا بين الولايات المتحدة وإيران".

المصدر: Axios