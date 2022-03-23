الدفاع الروسية: الطيران الروسي يستهدف 86 موقعا عسكريا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة الطيران الروسي 86 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال اليوم الأخير أثناء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن من بين المواقع التي تمت إصابتها 6 مراكز قيادة ونظامان لراجمات الصواريخ و8 مدافع ميدانية و3 مستودعات للذخيرة و49 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية.

وأضاف البيان أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت 9 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من مدن إيزيوم وكييف وسومي وخاركوف وتشيرنيغوف.

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وأكدت وزارة الدفاع أنه منذ انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا تم تدمير 255 طائرة مسيرة و189 نظاما للدفاع الجوي و1564 دبابة ومدرعة و158 نظاما لراجمات الصواريخ و627 مدفعا بما فيها مدافع الهاون، و1367 قطعة من العربات العسكرية الخاصة.

وأشار البيان إلى أن وحدات القوات الروسية تقدمت خلال اليوم الأخير لمسافة كيلومترين وتقاتل اللواء الـ 54 الآلي للقوات الأوكرانية على الأطراف الجنوبية والجنوبية الشرقية لبلدة نوفوميخايلوفكا جنوب غربي دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وأضافت أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تقاتل اللواء الـ 25 لقوات الإنزال الأوكرانية للسيطرة على بلدتي كامينكا ونوفوباخموتوفكا شمالي دونيتسك.

المصدر: RT