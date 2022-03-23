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الكرملين: لا نثق بتصريحات كييف حول سقوط ضحايا بين المدنيين جراء عمليات القصف الروسية

أخبار روسيا

الكرملين: لا نثق بتصريحات كييف حول سقوط ضحايا بين المدنيين جراء عمليات القصف الروسية
Sputnik Kirill Kalinnikov
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لا تثق بتصريحات كييف حول سقوط ضحايا بين المدنيين نتيجة عمليات القصف الروسية، مشيرا إلى أن العسكريين الروس لا يقاتلون ضد المدنيين.

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وخلال موجز صحفي اليوم الأربعاء، علق بيسكوف على تقارير النيابة العامة الأوكرانية عن سقوط قتلى بين المدنيين، بمن فيهم أطفال، نتيجة ضربات الجيش الروسي. وقال: "لا نصدق النيابة العامة الأوكرانية.. العسكريون الروس لا يستهدفون المدنيين، بل يساعدونهم، وللأسف هناك أكثر فأكثر من الشهود الذين يخرجون من المدن ويقولون إنهم محتجزون هناك كدروع بشرية وإن كتائب القوميين المتطرفين تطلق النار على المدنيين، وقد اتخذت مثل هذه الحوادث نطاقا واسعا".

وأوضح بيسكوف أن العسكريين الروس لا يقاتلون المدنيين الأوكرانيين "ما داموا لا يأخذون السلاح ولا يصوبونه نحو جنودنا.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن العملية العسكرية في أوكرانيا تتواصل وفق "خططها ومهامها المعروفة".

 

المصدر: "إنترفاكس"

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