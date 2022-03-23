بيسكوف: فكرة إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا خطوة خطيرة ومتهورة وقد تؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقا على فكرة إرسال قوات حفظ السلام التابعة للناتو إلى أوكرانيا، إن هذه ستكون خطوة متهورة وخطيرة، وقد تؤدي إلى عواقب يصعب إصلاحها.

وقال بيسكوف في تصريح معلقا على تصريحات حول هذه المسألة: "سيكون هذا قرارا متهورا وخطيرا للغاية. يجري تنفيذ عملية عسكرية خاصة، وأي تماس محتمل بين قواتنا العسكرية وقوات الناتو يمكن أن يؤدي إلى عواقب مفهومة ويصعب إصلاحها".

بدوره حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى صدام مباشر بين روسيا والناتو.

وأضاف لافروف أن المسؤولين البولنديين، الذين يعلنون عن الحاجة إلى إرسال قوات حفظ سلام تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، معروفون بـ "تحركاتهم غير الاعتيادية" التي تهدف إلى إثارة "مشكلة كبيرة".

المصدر: نوفوستي