الحرس الوطني الروسي يعلن القضاء على أكثر من 300 مقاتل من القوميين المتطرفين في شرق أوكرانيا

أعلن الحرس الوطني الروسي أن أكثر من 300 مقاتل من القوميين المتطرفين الأوكرانيين تم القضاء عليهم على يد القوات الخاصة التابعة للحرس في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا.

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وجاء في بيان نشره الحرس الوطني الروسي على موقعه الإلكتروني أن عناصره اخترقوا مرارا الخطوط الدفاعية للعدو وحرروا 5 بلدات خلال سلسلة من الاشتباكات الشرسة، أسفرت أيضا عن ضبط أسلحة وآليات عسكرية تابعة للعدو.

المصدر: موقع الحرس الوطني الروسي