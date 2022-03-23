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الحرس الوطني الروسي يعلن القضاء على أكثر من 300 مقاتل من القوميين المتطرفين في شرق أوكرانيا

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الحرس الوطني الروسي يعلن القضاء على أكثر من 300 مقاتل من القوميين المتطرفين في شرق أوكرانيا
موقع الحرس الوطني الروسي rosguard.gov.ru
عناصر القوات الخاصة للحرس الوطني الروسي في أوكرانيا
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أعلن الحرس الوطني الروسي أن أكثر من 300 مقاتل من القوميين المتطرفين الأوكرانيين تم القضاء عليهم على يد القوات الخاصة التابعة للحرس في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا.

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وجاء في بيان نشره الحرس الوطني الروسي على موقعه الإلكتروني أن عناصره اخترقوا مرارا الخطوط الدفاعية للعدو وحرروا 5 بلدات خلال سلسلة من الاشتباكات الشرسة، أسفرت أيضا عن ضبط أسلحة وآليات عسكرية تابعة للعدو.

المصدر: موقع الحرس الوطني الروسي

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