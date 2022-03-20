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الحرس الوطني الروسي يعلن أسر عدد من القياديين القوميين أثناء معارك في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا

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الحرس الوطني الروسي يعلن أسر عدد من القياديين القوميين أثناء معارك في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا
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آثار المعارك في مدينة إيزوم الأوكرانية
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أعلن الحرس الوطني الروسي أنه أسر عددا من قياديي تشكيلات القوميين وأعوان قوات الجيش الأوكراني أثناء عملية تحرير مدينة إيزوم في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا.

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وأفاد المكتب الإعلامي للحرس بأن العملية التي شاركت فيها مجموعة من عناصر القوات الخاصة وقوات الرد السريع التابعة له أسفرت عن رد هجمات العدو على مواقعه وضبط وثائق مهمة والحفاظ على أرواح العسكريين الروس.

وأضاف أن 40 من عناصر الحرس الوطني ممن شاركوا في العملية سيتم منحهم جوائز تكريم عسكرية.

المصدر: "تاس"

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