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زاخاروفا: كييف تدفع باللاجئين قسرا إلى الغرب وتجعلهم رهائن في بروكسل

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زاخاروفا: كييف تدفع باللاجئين قسرا إلى الغرب وتجعلهم رهائن في بروكسل
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن سلطات كييف تمنع إجلاء اللاجئين إلى روسيا وتدفعهم قسرا إلى الغرب، مما يجعل الناس "رهائن في بروكسل".

وجاء في بيان الخارجية: "روسيا مُتهمة بمزاعم استخدام اللاجئين من أوكرانيا كأداة أخرى للضغط، وإرسالهم إلى الاتحاد الأوروبي".

وتابعت "في الواقع، فإن سلطات كييف هي التي تحظر الإجلاء إلى بلدنا وتدفع اللاجئين بالقوة إلى الاتجاه الغربي. ولا يزال الكثير منهم يحاولون أن يسافروا إلى روسيا، إلى أقاربهم ، لكن هنا دول الاتحاد الأوروبي، وبولندا في المقام الأول، لا تسمح لهم بالقيام بذلك. فالناس يصبحون رهائن أولا في كييف، ثم في بروكسل".

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المصدر: تاس

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