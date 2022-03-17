ماكرون حول اللاجئين الأوكرانيين: التحدي الأكبر لأوروبا خلال العقود الأخيرة

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تدفق اللاجئين من أوكرانيا سيصبح في المستقبل القريب التحدي الأكبر لأوروبا خلال العقود الأخيرة.

وقال ماكرون مقدما برنامج حملته الانتخابية: "يجب علينا ويمكننا تحسين خطتنا لاندماج المهاجرين. أتحدث عن هذا في وقت تستعد فيه بلادنا لمواجهة عدد كبير من الرجال والنساء الفارين من أوكرانيا. بالنسبة لأوروبا، هذا هو التحدي الأكبر خلال العقود الأخيرة".

وأعلن الرئيس الفرنسي عن خطط لزيادة فرص تعليم الوافدين الجدد اللغة. وأكد عزمه على إيجاد خيارات لتوظيفهم في جميع أنحاء البلاد.

في الوقت نفسه، أعلن ماكرون عن خطط لتغيير قواعد إصدار تصاريح الإقامة وتشديد سياسة الهجرة فيما يتعلق بمخالفي النظام العام، الذين سيتم طردهم من البلاد. وقال: "لقد بدأنا بفعل ذلك، وزارة الداخلية لديها الأرقام وسنواصل ذلك".

المصدر: "تاس"