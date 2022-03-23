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بيسكوف حول قمة العشرين: من المبكر الحديث عن مشاركة بوتين من عدمها

أخبار العالم

بيسكوف حول قمة العشرين: من المبكر الحديث عن مشاركة بوتين من عدمها
Sputnik
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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قال الكرملين إنه من المبكر الحديث عن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة الـ20 المقبلة في الوقت الذي يشهد فيه العالم وضعا دراماتيكيا ويتغير بشكل جذري.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقا على إمكانية مشاركة بوتين في قمة العشرين المقبلة، التي ستعقد في إندونيسيا في نهاية السنة: "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك". الوضع في العالم يتغير بشكل دراماتيكي وبطريقة جذرية، ولذلك كل هذا سيتعين العمل على حله من جديد".

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة الأمريكية أنها تبحث مع حلفائها إمكانية استبعاد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية، وصفت بكين، اليوم الأربعاء، روسيا بأنها "عضو مهم" في المجموعة.

وقال الناطق باسم الخارجية الروسية الصيني وانغ ونبين، للصحافيين، إن روسيا دولة عضو مهم في مجموعة العشرين، ولا يحق لأي عضو استبعاد دولة أخرى.

المصدر: نوفوستي

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