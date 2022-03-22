بوتين وماكرون يتبادلان الآراء حول الوضع في أوكرانيا هاتفيا

تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية اليوم مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الآراء حول الوضع في أوكرانيا.

وقال الكرملين في بيان: "بمبادرة من الجانب الفرنسي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. تم خلالها تبادل شامل للآراء حول الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك مسار المفاوضات الجارية بين ممثلي روسيا وأوكرانيا".

المصدر: تاس