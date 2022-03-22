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بوتين وماكرون يتبادلان الآراء حول الوضع في أوكرانيا هاتفيا

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بوتين وماكرون يتبادلان الآراء حول الوضع في أوكرانيا هاتفيا
Globallookpress Gao Jing
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
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تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية اليوم مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الآراء حول الوضع في أوكرانيا.

وقال الكرملين في بيان: "بمبادرة من الجانب الفرنسي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. تم خلالها تبادل شامل للآراء حول الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك مسار المفاوضات الجارية بين ممثلي روسيا وأوكرانيا".

المصدر: تاس

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