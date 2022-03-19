ماكرون وزيلينسكي يبحثان في مكالمة جديدة "سبل الخروج من الأزمة الأوكرانية"

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مساء يوم السبت، بعد يومين من مكالمتها السابقة.

وجاء في بيان لقصر الإليزيه أن ماكرون "أكد له مرة أخرى دعم فرنسا لأوكرانيا واستعدادها لبذل المزيد من الجهود مع شركائها الأوروبيين. وناقش معه السبل المحتملة للخروج من الأزمة".

وكان الكرملين أعلن في بيان يوم أنه "بمبادرة من الجانب الفرنسي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، تم خلالها متابعة تبادل الآراء حول الوضع في أوكرانيا".

وذكر البيان أن بوتين ناقش مع ماكرون المحادثات بين موسكو وكييف، وأوضح بوتين النهج الأساسي لتطوير الاتفاقات المحتملة مع أوكرانيا.

المصدر: RT