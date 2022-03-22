بوليانسكي: تصريحات زيلينسكي متناقضة

قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "متناقضة".

وقال بوليانسكي: "لقد استمعنا إلى العديد من التصريحات التي أدلى بها الرئيس زيلينسكي، والتي تتناقض مع بعضها البعض. وهناك فريق من زملائي يتفاوضون مع الجانب الأوكراني. وهم يقيمون إذا ما كانت تصريحات الجانب الأوكراني جادة أم لا، ويناقشون العديد من القضايا".

وأكد الدبلوماسي أن الجانب الروسي حتى الآن ليس متحمسا للغاية بشأن نهج المفاوضين الأوكرانيين.

وأشار بوليانسكي إلى أن الغرض من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ليس تغيير النظام. وقال "لقد قلنا إننا نريد اجتثاث النازية من أوكرانيا".

المصدر: "تاس"