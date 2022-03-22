البيت الأبيض: أمريكا والاتحاد الأوروبي سيشددان عقوباتهما ضد روسيا بعد زيارة بايدن إلى بروكسل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيشددان عقوباتهما ضد روسيا في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بروكسل.

إقرأ المزيد

وأكدت الإدارة الأمريكية أن بايدن سيبحث مع قادة الاتحاد إضفاء تعديلات بعيدة الأمد على تواجد القوى في الجناح الشرقي من حلف شمال الأطلسي.

البيت الأبيض" بايدن لن يطلب من الاتحاد الأوروبي التخلي الفوري عن الغاز الروسي

وذكر البيت الأبيض أيضا أن بايدن لن يطلب من الاتحاد الأوروبي التخلي الفوري عن استيراد موارد الطاقة الروسية، مع أن الطرفين سيعلنان أثناء زيارته عن خطوات مشتركة باتجاه تقليص اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.

المصدر: "تاس"