بايدن وزعماء غربيون يبحثون الوضع في أوكرانيا والعقوبات على روسيا

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وتطرق الزعماء للخطوات الغربية الممكن اتخاذها ضد روسيا، كتوسيع العقوبات وشكلها.

ويبدأ الرئيس الأميركي أسبوعا مكثفا من النشاط الدبلوماسي يقوده الأربعاء في جولة أوروبية تهدف الى الحفاظ على وحدة الغربيين في مواجهة روسيا، وجس مواقفهم بشأن الصين، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

كما سيعقد جو بايدن ونظراؤه من أوروبا وقادة دول حليفة قمة استثنائية لحلف الناتو واجتماعا لمجموعة السبع، إضافة إلى قمة للاتحاد الأوروبي دعي إليها الرئيس الأميركي.

المصدر: وكالات