رئيس بولندا: اتفاقية الناتو مع روسيا "لم تعد موجودة ولا ملزمة لأحد"

أعلن الرئيس البولندي، اندجي دودا، أن الاتفاقية الأساسية للعلاقات والتعاون والأمن بين روسيا وحلف الناتو "لم تعد موجودة ولم تعد ملزمة لأحد".

وقال دودا للصحفيين: "يجب أن نعلن بصوت عال بأن الاتفاقية الأساسية روسيا والناتو لم تعد موجودة، ولم تعد، بكل بساطة، ملزمة لأحد".

وبموجب الاتفاقية الأساسية لـ "روسيا ـ الناتو" لعام 1997، تعهد الحلف بعدم نشر قوات قتالية كبيرة على أساس دائم على أراضي الدول الجديدة التابعة له.

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بينما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في وقت لاحق، أن دول الحلف، تواصل الالتزام بالاتفاقية الأساسية "روسيا ـ الناتو".

يأتي ذلك على خلفية الوضع المتأزم منذ فترة بين روسيا والناتو وتزامنا مع مطالبة موسكو بعدم توسع الحلف شرقاً، وكذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي بدأت في 24 من فبراير الماضي.

المصدر: "سبوتنيك"