مقتل 4 إسرائيليين جراء تعرضهم للدهس والطعن

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن 4 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء تعرضهم للدهس والطعن في شارع الخليل بمدينة بئر السبع، فيما قتل المنفذ إثر تعرضه لإطلاق نار.

وأسفرت العملية عن مقتل امرأتين طعنا (35 عاما و40 عاما) ورجل في الخمسينات من عمره (أصيب دهسا)؛ وآخر في الأربعينات من عمره (أصيب طعنا)، في حين أصيبت امرأتان بحالة بين المتوسطة والخطورة.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن المنفذ دهس مجموعة من المارة في مركز تجاري في بئر السبع، وترجل من مركبته وطعن عددا من الأشخاص، وتابع إلى موقع آخر حيث دهس راكب دراجة هوائية وطعن آخرين.

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن "منفذ العملية يدعى محمد أبو القيعان من قرية حورة النقب وأمضى خمسة سنوات سابقا في السجن بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش".

المصدر: "عرب 48"