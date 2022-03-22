غوتيريش: "نسير نائمين" نحو كارثة مناخية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أننا "نسير نائمين حول كارثة مناخية، وأن الهدف المتمثل في الحفاظ على 1.5 درجة مئوية يمر بمرحلة حرجة وهو في العناية المركزة".

وتحدث الأمين العام عبر الفيديو في حدث نظمته مجلة "الإيكونيميست" الأسبوعية حول الاستدامة، مركزا على الجهود الجارية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وإبقاء الهدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.

وقال إن العالم خرج من قمة غلاسكو للمناخ ببعض "التفاؤل الساذج"، مشيرا إلى التقدم الذي تم إحرازه في القمة التي عقدت العام الماضي، مثل الالتزامات التي تم قطعها بإنهاء إزالة الغابات، والالتزامات بتقليل انبعاثات غاز الميثان، "لكن المشكلة الرئيسية لم تحل وهذه المشكلة الرئيسية هي الفجوة في الانبعاثات الهائلة."

وحول كيفية إبقاء هدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، قال إن "ّذلك يتم من خلال تسريع التخلص التدريجي من الفحم وجميع أنواع الوقود الأحفوري، وتنفيذ انتقال سريع وعادل ومستدام للطاقة... من خلال احترام التعهد الذي تم قطعه في غلاسكو بتعزيز خطط المناخ الوطنية كل عام حتى تتوافق مع 1.5 درجة مئوية... من خلال الإسراع في إزالة الكربون من القطاعات الرئيسية مثل الشحن، والطيران، والصلب، والأسمنت. ومن خلال حماية الفئات الأكثر ضعفا وضمان التركيز المتساوي على التكيف مع آثار المناخ".

وشدد على أن "هذا هو السبيل الوحيد الذي سننقذ به هدف الـ 1.5 درجة مئوية"، مشيرا إلى أن الحفاظ على هذا الهدف في متناول اليد يتطلب "انخفاضا بنسبة 45 في المائة في الانبعاثات العالمية بحلول عام 2030 وحياد الكربون بحلول منتصف القرن. هذه المشكلة لم تحل في غلاسكو. في الواقع، المشكلة تزداد سوءا".

المصدر: UN news