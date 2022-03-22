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سيئول تتهم بيونغ يانغ بانتهاك اتفاقية الحد من التوتر بين الكوريتين

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سيئول تتهم بيونغ يانغ بانتهاك اتفاقية الحد من التوتر بين الكوريتين
Globallookpress
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يرى رئيس كوريا الجنوبية الجديد، يون سيوك-يول، أن التجربة المدفعية الأخيرة لكوريا الشمالية انتهاك لاتفاقية الحد من التوتر العسكري بين الكوريتين.

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وتسائل يون: "ألم يكن ذلك انتهاكا لاتفاقية 19 سبتمبر؟"، معتبرا أن "التجربة المدفعية الأخيرة هي انتهاك واضح" لتلك الاتفاقية.

وكان يون يشير هنا إلى اتفاق وقعته الكوريتان عقب قمة بين قائديهما في 2018، واتفقتا بموجبه على وقف جميع الأنشطة العدائية التي قد تؤدي إلى توترات عسكرية.

وأضاف: "كانت هذه التجربة هي الحادية عشرة في هذا العام، لكن ألم تكن أول تجربة لقاذفة صواريخ متعددة".

وأشار إلى ضرورة توجيه ضربة استباقية لكوريا الشمالية في حال وجود تهديد وشيك، وتعهد بنشر وحدات إضافية من منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدمة "ثاد" في كوريا الجنوبية.

وأدلى يون بهذا التصريح خلال اجتماع مع أعضاء فريقه الانتقالي، بعد يومين من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت 4 قذائف من قاذفات صواريخ متعددة باتجاه البحر الغربي.

المصدر: "يونهاب"

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