كوريا الشمالية تطلق جسما مجهولا باتجاه الشرق

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت "قذيفة طبيعتها مجهولة" بعد شهر شهد نوعا من الهدوء ولم تتخلله أي عمليات إطلاق صاروخية خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت قذيفة طبيعتها مجهولة باتجاه الشرق"، دون مزيد من التفاصيل.

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وكانت كوريا الشمالية قد أجرت سبع جولات من التجارب الصاروخية في يناير، لكنها امتنعت عن استعراض القوة خلال فترة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين التي استمرت خلال الفترة بين 4 -20 من فبراير الجاري.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن لي جونغ جو، المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية قوله إن الحكومة الكورية الجنوبية "تستعد لكل الاحتمالات".

وأضاف أن "وزارة الوحدة ستراقب عن كثب أنشطة كوريا الشمالية وتستعد لكل الاحتمالات، بدلا من القفز مسبقا إلى استنتاجات بشأن الخطوات المقبلة لكوريا الشمالية".

المصدر: يونهاب