 
مباشر

فرنسا ترسل 55 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

أخبار العالم

فرنسا ترسل 55 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
Globallookpress
مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sne3

أعلنت فرنسا أنها أرسلت إلى أوكرانيا عبر بولندا 55 طنا من المساعدات الإنسانية تشتمل على معدات طبية وأجهزة كومبيوتر وحليب أطفال ومولدات كهرباء.

إقرأ المزيد
ماكرون وزيلينسكي يبحثان في مكالمة جديدة
ماكرون وزيلينسكي يبحثان في مكالمة جديدة "سبل الخروج من الأزمة الأوكرانية"

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أمس الاثنين، إن هذه المساعدة العاجلة وقيمتها حوالى 2.4 مليون يورو، أرسلت من باريس إلى وارسو (بولندا) على متن طائرة شحن.

وأوضح البيان أنه "بالتعاون مع السلطات البولندية، سيتم تسليم هذه المواد إلى السلطات الأوكرانية بدون تأخير".

وأضاف أن المعدات الطبية، وزِنتها 10 أطنان، تشتمل على وجه الخصوص على عشر مولدات أوكسجين مخصصة لوحدات العناية المركزة، بالإضافة إلى 9 أطنان من الأدوية.

وتضم المساعدات أيضا 31 مولدة كهربائية، من بينها 6 مولدات ذات قدرة عالية "تهدف إلى تعزيز السلامة الكهربائية لمنشآت صحية أوكرانية".

وتتضمن شحنة المساعدات أيضا 8 أطنان من أجهزة الكومبيوتر والاتصالات: هواتف ذكية وأجهزة كومبيوتر وأجهزة راوتر، بالإضافة إلى 60 كيلومترا من الألياف الضوئية.

وهذه المساعدات عبارة عن هبات شاركت في تقديمها بلديات وشركات فرنسية.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا