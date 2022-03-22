البوسنة والهرسك: لا نخطط لفرض عقوبات على روسيا

أعلن عضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، أن بلاده لا تخطط لفرض عقوبات أو أي قيود على روسيا.

وقال عضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك (العضو الصربي في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك الثلاثي) ميلوراد دوديك، في مقابلة مع صحيفة إزفيستيا، نشرت اليوم الثلاثاء: "البوسنة لم تفرض عقوبات، وليس هناك قرار بهذا الشأن .. فهذا الأمر غير موجود لا في هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، ولا في البرلمان، ولا في أي هيئة أخرى على مستوى البلد بأكمله. بدون موافقة من جمهورية صربسكا (جمهورية صربيا الداخلة ضمن البوسنة والهرسك) أي قرار تتخذه سراييفو ليس له وزن. هناك شيء واحد مؤكد: البوسنة والهرسك لم تقدم ولن تفرض أي قيود ضد روسيا".

كما أشار إلى أن هناك ممثلين عن الاتحاد الكرواتي المسلم في قوام البوسنة والهرسك يؤيدون فرض عقوبات ضد روسيا، وبحسب قوله، فإنهم يحاولون الاستفادة من وجود ممثليهم لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث يتحدثون عن نواياهم. "نعم، يجب أن نتوقع أنه في جميع المحافل الدولية التي يتحدث فيها ممثلو الكيان الإسلامي، فإنهم سيدعمون العقوبات ضد روسيا، لكننا نحن الصرب لن نفعل ذلك. على سبيل المثال، شعبنا موجود في نظام مراقبة الطيران في البوسنة والهرسك، لذلك لم نفرض حظرا على تحليق الطائرات الروسية".

وردا على سؤال حول إمكانية انضمام البوسنة والهرسك إلى منظمة حلف شمال الأطلسي في المستقبل القريب، أشار عضو هيئة الرئاسة إلى أن البوسنة والهرسك لا تستطيع أن تفعل ذلك دون موافقة جمهورية صربسكا. "حتى الآن، تتخذ البوسنة والهرسك موقفا محايدا يرفض الانضمام إلى أي تكتلات عسكرية. وكما نعتقد، لا ينبغي لنا الانضمام إلى الحلف الذي قصف شعبنا قبل 30 عاما (قصف الناتو لصرب البوسنة في عام 1995)".

المصدر: تاس