واشنطن: العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني ليست وشيكة ولا مؤكدة

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن العودة إلى اتفاق إيران النووي "ليست وشيكة ولا مؤكدة"، مضيفا أن واشنطن تتأهب لسيناريوهات مختلفة بهذا الصدد.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن برايس قوله إن الأسابيع الأخيرة من التفاوض بشأن الاتفاق النووي كانت مهمة، لكنه أضاف "أريد أن أكون واضحا أن الاتفاق ليس وشيكا ولا مؤكدا".

وتابع "في الواقع، نحن نستعد بشكل متساوٍ لسيناريوهات مع وبدون العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي"، مشيرا إلى "التزام الرئيس جو بايدن بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".

في المقابل، أكد برايس إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم تنازلات للتصالح مع طهران.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية