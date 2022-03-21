إسرائيل: المسيرات الإيرانية التي اعترضت فوق العراق في فبراير كانت بطريقها لضرب أهداف إسرائيلية

أشارت السلطات الأمنية الإسرائيلية إلى أن المسيرتين اللتين أطلقتا من إيران في فبراير، وتم اعتراضهما من قبل مقاتلات أمريكية بالأجواء العراقية، كانت في طريقها لضرب أهداف إسرائيلية.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن "الحادث وقع في 14 فبراير الماضي، وفي أعقابه رفعت الجاهزية الأمنية الإسرائيلية بسبب المخاوف من هجوم إيراني ردا على سلسلة من الهجمات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية".

ولفتت إلى أنه "تم رصد المسيرتين بالأجواء العراقية في طريقها باتجاه الغرب، واعترضتها المقاتلات الحربية الأمريكية وأسقطتها".

المصدر: i24