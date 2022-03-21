صحيفة: إيران ترفض الشرط الأمريكي لرفع العقوبات عن الحرس الثوري

أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية بأن "الإدارة الأمريكية أبلغت إيران استعدادها لرفع الحرس الثوري من لوائح الإرهاب بشرط"، مؤكدة أن طهران أبدت رفضها هذا العرض.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قوله إن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الإيرانيين في آخر الرسائل أنها مستعدة لرفع الحرس الثوري من لوائح الإرهاب، ورفع العقوبات المفروضة عليه، لكن (فيلق القدس) المكلف بالعمليات الخارجية للحرس، يستثنى من أي قرار مماثل، لأن وضعيته مختلفة والعقوبات المفروضة عليه جاءت قبل انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الصفقة النووية عام 2018".

وأضاف أن"طهران ردت على الشرط الأمريكي الجديد باستثناء (فيلق القدس) من رفع العقوبات، بالتشديد على أن الحرس الثوري مجموعة واحدة، وأن رفع العقوبات عنه يجب أن يكون كاملا، أي يجب أن يشمل فيلق القدس أيضا".

وتابع: "طهران ربطت الموافقة على مطلب واشنطن بالدخول في تهدئة مع إسرائيل، بالحصول على تعهد أمريكي بمنع الدولة العبرية من مهاجمتها أو أي من حلفائها، وكذلك رفع (حزب الله) اللبناني من لوائح الإرهاب، أسوة بما جرى مع جماعة (أنصار الله) في اليمن".

المصدر: "الجريدة"