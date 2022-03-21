طالبان: لن نحتفل بالنوروز.. لكن سنسمح للأفغان بذلك

أعلنت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، أن البلاد لن تحتفل رسميا بالسنة الفارسية الجديدة المعروفة باسم "نوروز"، لكنها لن تمنع السكان من الاحتفال بها.

وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد، لـ "بي بي سي" إن الحكومة "لا تؤيد الاحتفال بعيد نوروز لأنه يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية، إلا أنها لن تمنع الناس من الاحتفال به".

ويعد "نوروز" مهرجانا مهما في أفغانستان وهو احتفال تقليدي وكان يوم عطلة رسمية، وزُينت أجزاء من العاصمة كابل ومدينة مزار الشريف الواقعة شمالي البلاد بأعلام ملونة، وسيقام حفل رفع الراية التقليدي في كلتا المدينتين.

المصدر: "سبوتنيك"