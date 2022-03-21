البابا فرنسيس يؤكد مجددا زيارته للبنان

أكد البابا فرنسيس، خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، أن للبنان مكانة خاصة في صلاته، وأنه سيزوره لإعادة "إحياء الرجاء فيه".

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ونقلت الرئاسة اللبنانية عن البابا قوله: "للبنان مكانة خاصة في صلاتي واهتماماتي وسأزوره لإعادة إحياء الرجاء فيه".

الحبر الاعظم البابا فرنسيس مستقبلاً رئيس الجمهورية: للبنان مكانة خاصة في صلاتي واهتماماتي وسأزوره لإعادة إحياء الرجاء فيه pic.twitter.com/GCsf7ZQqoI — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 21, 2022

من جهته، جدد عون دعوة البابا، للزيارة، قائلا: "لبنان يجتاز مرحلة صعبة لكنه سينتصر عليها حتما بإرادة أبنائه مجتمعين". وأضاف: "لا نريد للبنان أن يدفع أثمانا لما يحصل في المنطقة وهو بفضل عنايتكم وإصرار أبنائه على النهوض ليس متروكا لقدره".

الرئيس عون مجدداً الدعوة للحبر الأعظم للزيارة: لبنان يجتاز مرحلة صعبة لكنه سينتصر عليها حتما بإرادة ابنائه مجتمعين pic.twitter.com/TNtVNXKJPq — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 21, 2022

رئيس الجمهورية للبابا: لا نريد للبنان ان يدفع اثمانا لما يحصل في المنطقة وهو بفضل عنايتكم واصرار ابنائه على النهوض ليس متروكا لقدره — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 21, 2022

وخلال زيارته إلى الفاتيكان، التقى عون أمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بارولين، قائلا: "آن الأوان ليقتنع الجميع أن لبنان يجب أن يعود إلى لعب دوره كجسر تلاق وهو ليس منبع أزمات".

رئيس الجمهورية التقى امين سر الكرسي الرسولي: آن الأوان ليقتنع الجميع ان لبنان يجب ان يعود الى لعب دوره كجسر تلاقٍ وهو ليس منبع ازمات pic.twitter.com/4Kkv3CeqQr — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 21, 2022

المصدر: RT