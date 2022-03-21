البابا فرنسيس يؤكد مجددا زيارته للبنان
أكد البابا فرنسيس، خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، أن للبنان مكانة خاصة في صلاته، وأنه سيزوره لإعادة "إحياء الرجاء فيه".
ونقلت الرئاسة اللبنانية عن البابا قوله: "للبنان مكانة خاصة في صلاتي واهتماماتي وسأزوره لإعادة إحياء الرجاء فيه".
الحبر الاعظم البابا فرنسيس مستقبلاً رئيس الجمهورية: للبنان مكانة خاصة في صلاتي واهتماماتي وسأزوره لإعادة إحياء الرجاء فيه pic.twitter.com/GCsf7ZQqoI— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 21, 2022
من جهته، جدد عون دعوة البابا، للزيارة، قائلا: "لبنان يجتاز مرحلة صعبة لكنه سينتصر عليها حتما بإرادة أبنائه مجتمعين". وأضاف: "لا نريد للبنان أن يدفع أثمانا لما يحصل في المنطقة وهو بفضل عنايتكم وإصرار أبنائه على النهوض ليس متروكا لقدره".
الرئيس عون مجدداً الدعوة للحبر الأعظم للزيارة: لبنان يجتاز مرحلة صعبة لكنه سينتصر عليها حتما بإرادة ابنائه مجتمعين pic.twitter.com/TNtVNXKJPq— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 21, 2022
رئيس الجمهورية للبابا: لا نريد للبنان ان يدفع اثمانا لما يحصل في المنطقة وهو بفضل عنايتكم واصرار ابنائه على النهوض ليس متروكا لقدره— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 21, 2022
وخلال زيارته إلى الفاتيكان، التقى عون أمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بارولين، قائلا: "آن الأوان ليقتنع الجميع أن لبنان يجب أن يعود إلى لعب دوره كجسر تلاق وهو ليس منبع أزمات".
رئيس الجمهورية التقى امين سر الكرسي الرسولي: آن الأوان ليقتنع الجميع ان لبنان يجب ان يعود الى لعب دوره كجسر تلاقٍ وهو ليس منبع ازمات pic.twitter.com/4Kkv3CeqQr— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 21, 2022
المصدر: RT