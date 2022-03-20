عون من روما: المسيحية في لبنان ليست في خطر

صرح الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد، بأن الديانة المسيحية في لبنان ليست في خطر، مضيفا أن "لبنان ليس بزائل وسيبقى نموذجا للعيش معا".

جاءت تصريحات عون بعد وصوله العاصمة الإيطالية روما، في إطار زيارة تتضمن الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، قبل ظهر غد الاثنين.

ونقلت الرئاسة اللبنانية عبر "تويتر" عن عون قوله، إنه "يتطلع إلى هذه الزيارة كبارقة أمل لتؤكد أن لبنان ليس بزائل وسيبقى رغم الصعاب نموذجا للعيش معا".

الرئيس عون بعد وصوله إلى روما: احمل الى قداسة البابا رسالة محبة باسم اللبنانيين وتجديد الدعوة لزيارة لبنان كي يعيد اليه الرجاء بانطلاقة مسيرة التعافي pic.twitter.com/X7jf9XhCup — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 20, 2022

وأضاف عون، أنه "يحمل إلى قداسة البابا رسالة محبة باسم اللبنانيين وتجديد الدعوة لزيارة لبنان كي يعيد إليه الرجاء بانطلاقة مسيرة التعافي".

الرئيس عون من روما: المسيحية في لبنان ليست بخطر وأتطلع الى هذه الزيارة كبارقة امل لتؤكد ان لبنان ليس بزائل وسيبقى رغم الصعاب نموذجا للعيش معا — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 20, 2022

ومن المنتظر أن يجتمع عون خلال زيارته، بأمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو كارولين وأمين سر العلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير، على أن يزور الرئيس عون الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الثلاثاء.

المصدر: الرئاسة اللبنانية