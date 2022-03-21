بولندا تعتزم مصادرة الممتلكات الروسية

أعلن رئيس الحكومة البولندية ماتيوز موراويكي أن حكومته تعتزم مصادرة الممتلكات والأصول الروسية في الجمهورية.

وقال موراويكي في حوار مع صحيفة " Wprost": "من المقرر أن تلتقي قيادة الجمهورية يوم الاثنين مع المعارضة، حيث تعتزم السلطات "طرح موضوع تجميد ومصادرة الممتلكات الروسية الموجودة في البلاد".

وأضاف: " "ليس لدينا الكثير من هذه الممتلكات. فمن ناحية، هناك قيود دستورية على مثل هذه الإجراءات المتعلقة بحق الملكية، ومن ناحية أخرى، لا يفهم الكثير من البولنديين لماذا يصادر الإيطاليون يخوت الأوليغارشية الروس، ولا يمكننا القيام بمثل هذه الأعمال في بلدنا".

وتابع: "نريد تمريرها عبر مجلس النواب، واعتبرنا أنه يجب إشراك المعارضة في هذه العملية".

المصدر: تاس