بولندا تلهث لإقصاء روسيا عن مجموعة العشرين

أشار وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، إلى مناقشات "لإقصاء روسيا عن مجموعة الـ20"، فيما لفت رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إلى أن الخناق يضيق على أوروبا وليس على موسكو.

وقال في مؤتمر صحفي في نيويورك أذاعه التليفزيون البولندي، إن "هذه القضية لا تظهر فقط في بولندا، ولكن أيضا بشكل تدريجي في المناقشات الدولية".

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن "أوروبا تخسر مواجهتها مع روسيا اقتصاديا وسياسيا".

وقال: "الخناق يضيق على أوروبا وليس على موسكو. وأوروبا تخسر ليس فقط اقتصاديا، كما يدل ارتفاع أسعار الغاز، بل وسياسيا أيضا".

المصدر: "تاس"