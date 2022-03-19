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الصين تسجل أول حالتي وفاة بكوفيد-19 منذ أكثر من عام

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الصين تسجل أول حالتي وفاة بكوفيد-19 منذ أكثر من عام
AP
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سجلت الصين أول حالتي وفاة بكورونا منذ أكثر من عام، كلاهما في مقاطعة جيلين (شمال شرق)، وفق ما أعلنت لجنة الصحة الوطنية، في وقت تواجه البلاد أسوأ زيادة في الإصابات منذ بداية الجائحة.

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وهما أول حالتي وفاة بالفيروس يتم الإبلاغ عنهما في الصين منذ 26 يناير 2021.

وسجلت الصين اليوم السبت 4051 إصابة جديدة، مقابل 4365 إصابة في اليوم السابق.

هذا وتشهد الصين بكاملها حاليا أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ الموجة الأولى التي اكتشفت في نهاية 2019.

وأمر الرئيس الصيني، بمواصلة استراتيجية "صفر كوفيد" المتشددة التي سمحت للصين بأن تحصر عدد الوفيات في البلاد بأقل من خمسة آلاف منذ بدء الجائحة، لكن متحور أوميكرون يعرّض نجاح هذه الاستراتيجية للخطر.

المصدر: أ ف ب

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