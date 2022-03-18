مقابلة حصرية لـRT مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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يتحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة حصرية أجرتها معه شبكة RT عن آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو وغيرها من الملفات الملحة.
- لافروف: ما يجري في أوكرانيا يعكس بلوغ النهج الغربي الرامي إلى تهميش روسيا ذروته
- لافروف: الولايات المتحدة تسعى لإعادة العالم إلى نموذج أحادي القطب
- لافروف: أوروبا توقفت بالكامل تقريبا عن الدفاع عن استقلالها أمام الولايات المتحدة
- لافروف: العقوبات ضد روسيا حاليا غير مسبوقة لكننا سنصمد وسنتكيف مع الواقع الجديد
- لافروف: الأوهام بأننا نستطيع الاعتماد على الشركاء الغربيين مدمرة بالكامل
- لافروف: الدول الشرقية مستعدة أكثر للتعاون مع روسيا بناء على مبدأ الاحترام المتبادل
- لافروف: وجدنا أدلة على تحضيرات أوكرانيا بعد فشلها في تطبيق اتفاقات مينسك لهجوم شامل على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
يتبع..