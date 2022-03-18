مقابلة حصرية لـRT مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

يتحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة حصرية أجرتها معه شبكة RT عن آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو وغيرها من الملفات الملحة.

لافروف: ما يجري في أوكرانيا يعكس بلوغ النهج الغربي الرامي إلى تهميش روسيا ذروته

لافروف: الولايات المتحدة تسعى لإعادة العالم إلى نموذج أحادي القطب

لافروف: أوروبا توقفت بالكامل تقريبا عن الدفاع عن استقلالها أمام الولايات المتحدة

لافروف: العقوبات ضد روسيا حاليا غير مسبوقة لكننا سنصمد وسنتكيف مع الواقع الجديد

لافروف: الأوهام بأننا نستطيع الاعتماد على الشركاء الغربيين مدمرة بالكامل

لافروف: الدول الشرقية مستعدة أكثر للتعاون مع روسيا بناء على مبدأ الاحترام المتبادل

لافروف: وجدنا أدلة على تحضيرات أوكرانيا بعد فشلها في تطبيق اتفاقات مينسك لهجوم شامل على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

يتبع..