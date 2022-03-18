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لافروف: الدول الشرقية مستعدة أكثر للتعاون مع روسيا بناء على مبدأ الاحترام المتبادل

مقابلة حصرية لـRT مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

أخبار العالم

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يتحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة حصرية أجرتها معه شبكة RT عن آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو وغيرها من الملفات الملحة.

  • لافروف: ما يجري في أوكرانيا يعكس بلوغ النهج الغربي الرامي إلى تهميش روسيا ذروته
  • لافروف: الولايات المتحدة تسعى لإعادة العالم إلى نموذج أحادي القطب
  • لافروف: أوروبا توقفت بالكامل تقريبا عن الدفاع عن استقلالها أمام الولايات المتحدة
  • لافروف: العقوبات ضد روسيا حاليا غير مسبوقة لكننا سنصمد وسنتكيف مع الواقع الجديد
  • لافروف: الأوهام بأننا نستطيع الاعتماد على الشركاء الغربيين مدمرة بالكامل
  • لافروف: الدول الشرقية مستعدة أكثر للتعاون مع روسيا بناء على مبدأ الاحترام المتبادل
  • لافروف: وجدنا أدلة على تحضيرات أوكرانيا بعد فشلها في تطبيق اتفاقات مينسك لهجوم شامل على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

يتبع..

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