ماكرون: أؤكد تصريحاتي عن الموت الدماغي للناتو لكن روسيا أعادته للحياة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تصريحاته السابقة عن "الموت الدماغي" للناتو كانت "صحيحة"، مضيفا أن روسيا "أعادت الحلف للحياة" من خلال عمليتها في أوكرانيا.

وقال ماكرون خلال المؤتمر الصحفي، الذي قدم خلاله برنامجه الانتخابي، اليوم الأربعاء: "أجدد التأكيد على كل ما قلته، في عام 2019 قلت إن الناتو بحالة موت دماغي وهذا كان صحيحا من ناحية استراتيجية ومبادئ عمل المنظمة".

وأعاد ماكرون إلى الأذهان في هذا الصدد الأزمة بين تركيا واليونان، اللتان تعتبران عضوين في الناتو.

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وأضاف أن "روسيا صعقتنا، مما أعادنا للحياة"، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولفت ماكرون إلى أنه لم يؤيد أبدا الانسحاب من حلف الناتو، لكنه كان يدعو دائما لتوضيح الموقف الاستراتيجي للحلف، مشيرا إلى أنه دائما كان يعتبر دعم الناتو قيما في ما يخص الانسجام العملياتي بين القوات المسلحة لدول مختلفة.

وقال الرئيس الفرنسي إن "العمليات القتالية التي بدأت بها القوات الروسية خلقت خطرا جديا على حدود أوروبا، وهو قدم توضيحا استراتيجيا للناتو، وعاده إلى ظروف النزاع التي تم تأسيس الحلف فيها".

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انطلقت في 24 فبراير الماضي.

المصدر: "تاس"