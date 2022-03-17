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البيت الأبيض: بايدن سيناقش مع شي الجمعة التطورات في أوكرانيا

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البيت الأبيض: بايدن سيناقش مع شي الجمعة التطورات في أوكرانيا
AP Evan Vucci
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أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش يوم غد الجمعة مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وملفات ملحة أخرى.

وذكر البيت الأبيض في بيان له أن المكالمة ستأتي ضمن الجهود المتواصلة الرامية إلى "إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة" بين الولايات المتحدة والصين.

وتابع البيان: "سيناقش الزعيمان إدارة المنافسة بين الدولتين وكذلك الحرب الروسية على أوكرانيا وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

ويأتي ذلك بعد اجتماع عقده في روما مطلع الأسبوع الجاري وفدان أمريكي وصيني برئاسة مستشاري الأمن القومي للدولتين، وتصدر الملف الأوكراني أجندته.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجانب الصيني خلال الاجتماع أكد نيته مواصلة تقديم دعم مالي واقتصادي إلى روسيا، رغم محاولات واشنطن إقناعه بالامتناع عن ذلك.

المصدر: RT

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