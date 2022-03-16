"الغارديان": واشنطن تخشى أن تكون الصين قد قررت دعم العملية الروسية في أوكرانيا

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الولايات المتحدة تخشى أن تكون الصين قد قررت تقديم دعم عسكري لروسيا في عمليتها الجارية في أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أمس الثلاثاء أن "مسؤولين أمريكيين يتخوفون من أن الصين ربما قررت تقديم دعم اقتصادي ومالي إلى روسيا خلال حربها على أوكرانيا وتدرس إمكانية تقديم إمدادات عسكرية كالطائرات المسيرة القتالية".

وأشارت الصحيفة إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان خلال اجتماع استغرق سبع ساعات في روما الاثنين الماضي مع نظيره الصيني يانغ جيه تشي، شرح براهين الولايات المتحدة ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، متهما موسكو بـ"التظاهر كأنها كانت مهتمة بالدبلوماسية في حين كانت تستعد في الواقع لبدء حملتها العسكرية"، كما أشار إلى "مؤشرات ضعف واضحة أظهرتها القوات الروسية" خلال العملية.

ووفقا لتقرير الصحيفة، لم يعول الوفد الأمريكي على الاجتماع للتفاوض، بل رأى فيه فرصة لإيصال رسالة إلى بكين.

وقال مسؤول مطلع: "يكمن مفتاح الحل هناك في إقناع الصين بمراجعة موقفها وإعادة النظر فيه، لكننا لا نرى مؤشرات على ذلك".

وتابع: "كانوا قد قرروا أنهم سيقدمون دعما اقتصاديا وماليا (إلى روسيا)، وأكدوا ذلك اليوم. السؤال الحقيقي الآن هو ما إذا كانوا سيذهبون أبعد من ذلك؟".

يذكر أن الكرملين رفض جملة وتفصيلا كافة المزاعم الأمريكية حول طلب روسيا مساعدة عسكرية من الصين، فيما أكدت بكين أنها ليست طرفا في النزاع وأن لدى روسيا ما يكفيها من طاقات عسكرية لخوض أي حرب كانت.

المصدر: "الغارديان"