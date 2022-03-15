"هذا ليس وقت التظاهر بالحياد".. واشنطن تطالب بكين وعواصم أخرى بحسم موقفها من أزمة أوكرانيا

صرحت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى حلف الناتو جوليان سميث بأن بلادها تريد من جميع الدول، بما فيها الصين، أن تحدد موقفها من أحداث أوكرانيا.

وقالت سميث خلال أفادة صحفية افتراضية اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن الغرض من اتصالاتنا مع الجانب الصيني (في روما) يتمثل في توجيه رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تريد أن ترى جميع دول العالم، بما فيها الصين، تعلن بوضوح موقفها من الصراع في أوكرانيا.. يجب أن تصطف إلى جانب نظام عالمي قائم على القواعد".

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وأضافت: "الآن ليس الوقت المناسب لتتظاهر الدول بالحياد في هذا النزاع بالذات".

وأشارت سميث إلى أن مسألة فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ليس على الطاولة، وأضافت: "الناتو لا يسعى لتحقيق هذا الهدف. لا نريد توسيع الصراع القائم. وأعتقد أن بحث موضوع منطقة حظر الطيران سيقودنا في اتجاه خاطئ".

كما أكدت سميث رفض بلادها لفكرة تزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميغ-29" بولندية، قائلة: "أجرينا مناقشات حول هذه القضية.. وقالت الولايات المتحدة إنها تعتبر هذا الخيار غير جدي".

المصدر: وكالات