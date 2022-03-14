مسؤولة أمريكية: اللقاء الأمريكي الصيني لم يسهم في خفض التوتر في أوكرانيا

قالت مسؤولة أمريكية كبيرة إن انحياز الصين لروسيا مقلق للغاية، وذلك بعيد مباحثات أمريكية صينية رفيعة المستوى في روما لم تسهم في خفض التوتر في أوكرانيا، حسب تأكيدها.

واضافت المسؤولة للصحفيين طالبة عدم ذكر اسمها: "نحن قلقون للغاية لانحياز الصين إلى روسيا".

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ووصفت المسؤولة اللقاء بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان وكبير مسؤولي السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي في روما بأنه كان "مفعما" و"صريحا للغاية"، مؤكدة أنه كان قيد التحضير منذ ديسمبر.

وكان جايك ساليفان قد حذر بكين قائلا: "أبلغنا الصين بأننا لن نقف متفرجين أو نسمح لأي دولة بتعويض روسيا الخسائر التي تكبدتها جراء العقوبات الاقتصادية".

كما اتهمت واشنطن الصين بالمساهمة في الترويج لروسيا بشأن وجود مختبرات أسلحة بيولوجية وكيمائية أمريكية في أوكرانيا.

المصدر: أ ف ب