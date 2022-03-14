 
مباشر

مسؤولة أمريكية: اللقاء الأمريكي الصيني لم يسهم في خفض التوتر في أوكرانيا

أخبار العالم

مسؤولة أمريكية: اللقاء الأمريكي الصيني لم يسهم في خفض التوتر في أوكرانيا
Gettyimages.ru
الولايات المتحدة والصين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/slk5

قالت مسؤولة أمريكية كبيرة إن انحياز الصين لروسيا مقلق للغاية، وذلك بعيد مباحثات أمريكية صينية رفيعة المستوى في روما لم تسهم في خفض التوتر في أوكرانيا، حسب تأكيدها.

واضافت المسؤولة للصحفيين طالبة عدم ذكر اسمها: "نحن قلقون للغاية لانحياز الصين إلى روسيا".

إقرأ المزيد
واشنطن: المباحثات الأمريكية الصينية حول العملية الروسية كانت جوهرية
واشنطن: المباحثات الأمريكية الصينية حول العملية الروسية كانت جوهرية

ووصفت المسؤولة اللقاء بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان وكبير مسؤولي السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي في روما بأنه كان "مفعما" و"صريحا للغاية"، مؤكدة أنه كان قيد التحضير منذ ديسمبر.

وكان جايك ساليفان قد حذر بكين قائلا: "أبلغنا الصين بأننا لن نقف متفرجين أو نسمح لأي دولة بتعويض روسيا الخسائر التي تكبدتها جراء العقوبات الاقتصادية".

كما اتهمت واشنطن الصين بالمساهمة في الترويج لروسيا بشأن وجود مختبرات أسلحة بيولوجية وكيمائية أمريكية في أوكرانيا.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا