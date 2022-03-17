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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الصين دون أنباء عن وقوع إصابات

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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الصين دون أنباء عن وقوع إصابات
AFP
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ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، مدينة تشانغيه بمقاطعة قانسو بشمال غربي الصين، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

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وقال المركز الصيني لرصد الزلازل، إن الزلزال وقع في الساعة 8:26 صباح اليوم (بتوقيت بكين)، وتم تحديد مركزه عند ملتقى خط عرض 39.02 درجة شمالا وخط طول 97.66 درجة شرقا، وعلى عمق تسعة كيلومترات.

وشعر السكان بهزات خفيفة عند مركز الزلزال والمناطق المحيطة به، حسبما ذكرت مديرية الدعاية المحلية.

وأطلقت السلطات المحلية في قانسو عملية استجابة طارئة عقب الزلزال.

المصدر: "شينخوا"

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