الصين للناتو: نتذكر من قصف السفارة الصينية في يوغوسلافيا

أعلنت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي أن الصين لن تنسى أبدا الجهة التي هاجمت السفارة الصينية في يوغوسلافيا، مضيفة أن بكين لا تحتاج إلى محاضرات من منتهكي القانون الدولي.

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وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر كرد على الانتقادات التي وجهها حلف الناتو إلى الصين بشأن موقف بكين من الأزمة الأوكرانية: "إن الشعب الصيني يستطيع أن يشارك بالكامل آلام ومعاناة البلدان الأخرى، لأننا لن ننسى أبدا من قصف سفارتنا في يوغوسلافيا. ولسنا بحاجة إلى محاضرات عن العدالة من منتهكي القانون الدولي".

وأضاف البيان أن حلف الناتو الذي يعد واحدا من مخلفات الحرب الباردة وأكبر تحالف عسكري في العالم، لا يزال يتوسع مع نطاق عملياته. وأوضح: "على الناتو أن يفكر بشكل جيد في الدور الذي لعبه في ضمان السلام والاستقرار في العالم كله".

ودعا الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، في وقت سابق، الصين لإدانة الأعمال الروسية في أوكرانيا.

وردا على ذلك قالت وزارة الخارجية الصينية إنها قد أشارت أكثر من مرة إلى أن موقف الصين من الأزمة الأوكرانية كان موضوعيا ونزيها دائما، وأنها كانت تصدر أحكاما مستقلة وتعلن موقفها، انطلاقا من جوهر القضية نفسها، كما كان يدعو دائما إلى الحوار والمفاوضات من أجل تهدئة الوضع.

في 7 مايو عام 1999، استهدف قصف لحلف شمال الأطلسي السفارة الصينية في بلغراد، مما أسفر عن مقتل أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.

المصدر: "نوفوستي"