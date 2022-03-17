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سيئول تتعهد بتقديم 20 مليون دولار كمساعدات إنسانية للمتضررين في اليمن

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سيئول تتعهد بتقديم 20 مليون دولار كمساعدات إنسانية للمتضررين في اليمن
Globallookpress
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تعهدت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بتقديم مساعدات إنسانية لليمن في هذا العام لدعم المتضررين من الصراع المسلح هناك.

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وقالت وزارة الخارجية في سيئول، إن كوريا الجنوبية ستقدم 20 مليون دولار كمساعدات إنسانية لليمن في هذا العام لدعم المتضررين من الصراع في اهذه لدولة الشرق أوسطية.

وأضافت: "إن نائب وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف، هام سانغ-ووك، قدم هذا التعهد خلال حدث افتراضي رفيع المستوى للمانحين حول الأزمة الإنسانية في اليمن، استضافته الأمم المتحدة بالاشتراك مع حكومتي السويد وسويسرا".

وأشارت إلى أن "كوريا الجنوبية ستقدم الغذاء والدعم للفئات الضعيفة في اليمن، حيث يعاني شعبها من تداعيات حرب أهلية طويلة الأمد".

المصدر: "يونهاب"

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