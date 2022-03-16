زلزال اليابان.. مصرع 3 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات

أفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء بأن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وجرح العشرات نتيجة الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان.

وقالت الوكالة في بيان، إن "زلزالا قويا أدى إلى مصرع 3 أشخاص في مدينة سوما"، فيما أشارت وسائل إعلام أخرى إلى إصابة العشرات نتيجة الكارثة.

ووقع زلزال بقوة 7.3 درجة في منطقة تقع شمال شرق اليابان في المحيط الهادي بالقرب من مدينة فوكوشيما، وحذرت السلطات من تهديد تسونامي.

وأشارت السلطات اليابانية إلى أن "مركز الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا عن سطح الأرض"، وأن سكان المناطق في شمال شرق وشمال اليابان شعروا به.

وتسبب الزلزال في قطع التيار الكهربائي عنما يربو عن 2.9 مليون منزل.

المصدر: "نوفوستي"